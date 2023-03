Allegri: “Qualificazione importante. Contento per Chiesa e Vlahovic”

Le parole di Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky al termine di Friburgo-Juventus, incontro valido per gli ottavi di finale UEFA Europa League.

Sul passaggio ai quarti di Europa League:

«Era importante passare il turno, abbiamo giocato una buona partita nel primo tempo. In vantaggio di un uomo dobbiamo fare scelte migliori, gestire meglio la palla. Ci siamo creati qualche difficoltà, anche perché per loro non cambiava niente. Più tenevamo la palla e più era facile non subire queste situazioni».

Sul gol di Vlahovic:

«Sono contento sotto l’aspetto psicologico, ma guardo il secondo tempo e lì bisogna migliorare. Così non va bene».

Sull’importanza di Chiesa e Vlahovic nel finale di stagione:

«Sicuramente averli in condizione a livello mentale è un buon segnale ma io guardo la prestazione della squadra e nel secondo tempo bisogno solo che migliorare perché abbiamo subito troppi gol, troppe palle in area».

Sulla gestione e i contropiedi:

«Sono un po’ tutte le componenti: dalle caratteristiche dei giocatori, poi la ciliegina l’ha messa Szczesny che ha preso la palla e ha rilanciato su Kean dopo che avevamo fatto avanti e indietro. Sono situazioni che van migliorate, ma tutti gli attaccanti che abbiamo sono contropiedisti».