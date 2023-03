Arsenal-Sporting Lisbona: probabili formazioni e dove vederla

Arsenal favorito per il passaggio di turno ai quarti di finale di Europa League

Dopo lo spettacolare 2-2 nel match di andata, l’Arsenal spera di ottenere una qualificazione ai quarti di finale di Europa League, a discapito dello Sporting Lisbona. I gunners buone chances di passare il turno e sono favoritissimi in visti di questa sfida. Il match andrà in scena all’Emirates Stadium alle ore 21 italiane.

Probabili formazioni

Arsenal (4-3-3): Turner; Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Tierney; Jorginho, Partey, Vieira; Nelson, Trossard, Smith Rowe All. Arteta.

Sporting Lisbona (3-4-3): dan; St. Juste, Inacio, Reis; Esgaio, Ugarte, P. Goncalves, Nuno Santos; Edwards, Paulinho, Trincao. All. Amorim

Dove vederla

Il match Arsenal – Sporting Lisbona verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 256 e Sky Sport 251 tramite Diretta Gol Europa e Conference League. Sarà possibile vedere il match anche in diretta streaming su DAZN, Now TV e Sky Go.