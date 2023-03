Az Alkmaar-Lazio: probabili formazioni e dove vederla

Lazio, i biancocelesti in cerca di riscatto

La Lazio di Maurizio Sarri cerca il riscatto contro l’Az Alkmaar. I biancocelesti, reduci dalla sconfitta per 1-2 all’andata, devono assolutamente rimontare se vogliono proseguire la propria avventura europea.

Probabili formazioni

Az Alkmaar (4-2-3-1): Ryan; Sugawara, Chatzidiakos, Goes, Kerkez; Clasie, Reijnders; Odgaard, Mijnans, Karlsson; Pavlidis. All. Pascal Jansen

Lazio (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Luis Alberto, Vecino, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Maurizio Sarri

Dove vederla

Az Alkmaar-Lazio, in programma domani alle ore 21:00, sarà trasmessa da Sky sui canali di Sky Sport Football (canale 203) e su Sky Sport (canale 253). Il match sarà anche in diretta streaming su Dazn e Sky Go.