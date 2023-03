Calciomercato Inter, è derby per il centrocampista di Juric

Calciomercato Inter, occhi puntati su Ricci

Nonostante la stagione è nel pieno dello svolgimento, come riporta Tuttosport, le voci di mercato su Ricci continuano a conseguirsi. Juric ha messo le cose in chiaro: il suo proseguire con la società granata e data della sicurezza sulla conferma del centrocampista. Il Torino è in lotta per un posto in Europa e non servono distrazioni.

Calciomercato Inter, Marotta prova ad inserirsi nella trattativa

Beppe Marotta, da buon intenditore di mercato, sa come muoversi in queste situazioni, e prova ad inserirsi nella lotta per accaparrarsi il centrocampista granata. Infatti l’Inter non è la sola squadra ad aver messo gli occhi sul pupillo italiano: Ricci diventerà un punto fermo anche della Nazionale di Roberto Mancini. Il Milan proverebbe ad inserire nell’affare soldi più Pobega. Ma Marotta ha un sogno, quello di formare la coppia a centrocampo Barella-Ricci e quindi proverà in ogni caso a strapparlo al Torino.