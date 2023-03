Calciomercato Inter, nome a sorpresa per l’attacco nerazzurro

Il reparto offensivo ha la priorità su tutto, l’attaccante albanese piace ai nerazzurri

Con il passaggio ai quarti raggiunto, l’Inter in questi giorni si sta godendo la soddisfazione derivante dal raggiungimento di tale obiettivo. Sicuramente non è stata una prestazione di quelle che resterà negli annali, ma in ogni caso la squadra allenata da mister Inzaghi ha dato prova di grande compattezza e di grande capacità di soffrire ed incassare. Ora, discorso Champions a parte, la dirigenza continua a lavorare incessantemente sulla costruzione della squadra del futuro, con un’attenzione particolare al reparto offensivo. D’altronde con un Lukaku ormai di ritorno verso la base Chelsea, un Dzeko in scadenza e un Correa che non rientra pienamente nelle gerarchie di mister Inzaghi, adesso più che mai la necessità di andare a rinforzare l’attacco è di vitale importanza.

Calciomercato Inter, ancora il Chelsea nel destino dei nerazzurri

Marotta ed Ausilio avrebbero già individuato un potenziale nuovo innesto. E neanche a farlo apposta ancora dalla Premier League e guarda caso ancora in casa Chelsea. Si tratta di Armando Broja, giovane attaccante albanese militante tra le file dei blues. Attualmente il ventunenne è alle prese con un infortunio e di conseguenza ha trovato pochissimo spazio per giocare. La sua ambizione di mettersi presto in discussione è tanta e l’Inter potrebbe rappresentare la giusta soluzione. D’altronde i rapporti tra i nerazzurri e i londinesi sono molto positivi e di conseguenza l’affare avrebbe tutte le possibilità di essere concretizzato. Resterà soltanto da valutare il discorso legato alla forma fisica considerando che il giovane attaccante è piuttosto incline ad infortunarsi.