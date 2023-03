Calciomercato Juventus, notizia bomba su un ex bianconero

La società sogna un suo ritorno a Torino, l'allenatore si scalda per la panchina dei bianconeri

Con Zidane arriverebbe anche un fuoriclasse indiscusso

Una notizia appena uscita riportata dal Defensa Central, noto giornale d’informazione calcistica del Real Madrid, starebbe facendo sognare l’intero popolo juventino. L’ex calciatore francese, nonché Pallone d’Oro nel 98 e tre volte Fifa World Player, Zinedine Zidane, potrebbe ben presto accomodarsi sulla panchina bianconera. Stando alle notizie riportate, a fine stagione Zizou sarebbe pronto a tornare ad allenare decidendo tra due strade da percorre. Una per l’appunto con un suo ritorno a Torino e l’altra decidendo di dirigere il Psg. Inoltre ha già anticipato che farà di tutto per portare con se un fuoriclasse indiscusso di classe sopraffina, ossia il belga Eden Hazard.

Per la Juventus ciò rappresenterebbe il coronamento di un sogno. Zidane vestì la casacca bianconera per ben 5 anni collezionando 2 campionati, 1 Supercoppa italiana, 1 Supercoppa europea, 1 Coppa Intertoto e una Coppa Intercontinetale. Il tutto ovviamente impreziosito da giocate e prestazioni contro ogni legge della fisica. L’intero popolo juventino sogna, tanto almeno quello non costa niente.