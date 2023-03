Calciomercato Juventus, offerta importante per arrivare al Campione del Mondo | Di chi si tratta

Calciomercato Juventus, McKennie pedina di scambio?

L’improbabile riscatto da parte del Leeds apre un nuovo quesito in casa Juventus: quale sarà il futuro di Weston McKennie? Il centrocampista americano, in prestito al Leeds da gennaio, non ha convinto il club che starebbe pensando di farlo tornare a Torino al termine della stagione. Tuttavia, il futuro di McKennie potrebbe essere ancora in Premier League.

McKennie, aria di scambio con l’Aston Villa

Secondo TeamTalk, il centrocampista sarebbe finito nel mirino dell’Aston Villa e la questione potrebbe farsi molto interessante. Infatti,la Juventus starebbe pensando a Emiliano Martinez, in rotta con il club inglese, come portiere del futuro e, per portarlo a Torino, potrebbe utilizzare il centrocampista statunitense come pedina di scambio.