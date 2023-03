Calciomercato Juventus, Zakaria non verrà riscattato dal Chelsea | La situazione

Calciomercato Juventus, rientro a Torino per Zakaria

Il centrocampista svizzero classe 96′ Denis Zakaria, non verrà quasi certamente riscattato dal Chelsea a fine prestito. A riportare la notizia sono molti media inglesi vicini al mondo del Chelsea. a Londra non sono affatto contenti del rendimento che ha avuto il centrocampista in prestito dalla Juventus: sia per qualità di gioco espressa, sia per minutaggio avuto. Il prezzo del riscatto che il Chelsea dovrà versare nelle casse della Juventus a giugno è di 28 milioni. Cifra che è probabilmente troppo alta in relazione a tutti i fattori espressi in precedenza.