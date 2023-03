Calciomercato Lazio, novità per l’attacco: Tare ci riflette

Calciomercato Lazio, obiettivo un vice-Immobile

Si torna a parlare di mercato in casa Lazio, dove l’obiettivo principale rimane trovare il vice-Immobile. Il ds Tare è da tempo alla ricerca del profilo giusto per dare fiato al bomber biancoceleste, tanti sono i nomi, ma nessuno valido per Sarri. Ora un obiettivo c’è, ed è stato messo nel mirino proprio nelle gare di Europa. Si tratta di Krasniqi, attaccante del Cluj.

Lazio, Becali: “Krasniqi è un giocatore che interessa“

Queste le parole di Becali: “Krasniqi è un giocatore che interessa a un certo club. È kosovaro, ma anche albanese. Ho un amico di origine albanese che ha un posto in una grande squadra e si potrebbe fare qualcosa. Dipende da lui. Non posso dire di quale paese sia il club”. L’amico in questione, come sottolineato dal portale è Igli Tare.