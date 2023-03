Calciomercato Milan, Colombo: “Leao non va venduto”

Calciomercato Milan, Colombo: “Leao fenomeno, ma è come le luci dell’albero di Natale”

Il giornalista di Tuttosport Colombo, si è esposto così su Leao a MilanNews.it:

“Il Milan ha un valore aggiunto pazzesco: Maignan, top 3 portieri del Mondo, anche se forse è il numero uno visto che Oblak e il Dibu Martinez stanno facendo malino. La difesa mi è sembrata più sicura dal suo ritorno. Leao è un fenomeno in potenza, ma è come le luci dell’albero di Natale. Non deve essere venduto. E’ fortissimo, basti vedere come ha fatto ammonire Romero. Fino a quel momento era una partita piatta”.