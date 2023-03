Calciomercato Milan, è ormai una questione di ore

Il portoghese pronto a vestire a lungo la casacca rossonera

Finalmente ci siamo. O almeno questo sembrerebbe stando alle ultimissime indiscrezioni riguardanti il rinnovo di Rafael Leao. Con una trattativa andata avanti per mesi e mesi, stavolta le condizioni che soddisfino società e calciatore sono state raggiunte. Il portoghese infatti avrebbe chiesto 7.5 milioni di euro netti a stagione per cinque anni, più 2 milioni alla firma e bonus. E a quanto pare alla dirigenza rossonera starebbe bene così e si sta preparando ad accontentarlo. L’accordo dunque sembrerebbe raggiunto ed è molto probabile che l’ufficialità dell’operazione venga resa nota già nei prossimi giorni. Il portoghese si prepara quindi a restare per lungo tempo a Milano, ambizioso e determinato a scrivere pagine importanti di storia con questa maglia.