Calciomercato Napoli, Osimhen tesoretto di De Laurentiis. E Kvara..

Victor Osimhen è il protagonista assoluto della stagione del Napoli. La doppietta di ieri sera contro l’Eintracht conferma la grande condizione dell’attaccante nigeriano, capocannoniere del campionato italiano e con un attivo di 4 gol in 5 presenze in Champions League. Al termine dell’incontro, il calciatore ha rilasciato dichiarazioni importanti riguardanti il proprio futuro. Così il nigeriano ai microfoni di Sport1: “Futuro? Non so cosa possa riservarmi. Penso di essere sulla strada giusta. Alla fine della stagione, mi siederò con i miei agenti e discuterò di tutto”.

Calciomercato Napoli, Osimhen: “Credo di essere tra i migliori al mondo”

Victor Osimhen ha parlato del grande momento: “Sono solo orgoglioso della stagione che sto giocando e dei risultati del club. Credo di essere attualmente uno dei migliori attaccanti del mondo, ma è un grande onore per me quando sono i miei avversari a dirlo. Sono grato a tutti coloro che hanno creduto in me, ma ho ancora molto margine di miglioramento. Posso ancora migliorare su alcuni punti”.