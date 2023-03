Calciomercato Roma, si aspetta ancora la risposta di Smalling

La Roma aspetta ancora il si di Smalling, il calciomercato della Roma dipende dal centrale ex United

Calciomercato Roma, Pinto vuole chiudere con Smalling

Il centrale difensivo della Roma Smalling è in scadenza di contratto a giugno ed ancora non si è conclusa la trattativa per questo importante rinnovo. La prima offerta di Tiago Pinto era un biennale di 2.5 milioni netti annui. Ma con il passare dei giorni le voci di mercato sono diventate sempre più insistenti, prima la Premier League poi anche l’interessamento dall’Inter, hanno portato Pinto ad alzare l’offerta a 3.5 milioni. A Trigoria sono certi che ci sarà la fumata bianca, ma il problema è quando arriverà.