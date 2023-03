Friburgo-Juventus: probabili formazioni e dove vederla

I bianconeri pronti per il ritorno degli Ottavi di Europa League

Juventus, i bianconeri carichi per il ritorno degli Ottavi di finale di Europa League

Dopo la pirotecnica vittoria per 4-2 contro la Sampdoria domenica scorsa in campionato, la Juventus affronterà alle ore 18 e 45 il Friburgo, nel ritorno degli Ottavi di finale di Europa League. All’andata i bianconeri hanno battuto i tedeschi per 1-0, grazie al goal di Angel di Maria.

Probabili formazioni

FRIBURGO (3-4-2-1): Flekken; Kubler, Ginter, Lienhart; Gunter, Eggestein, Hofler, Doan; Holer, Grifo; Gregoritsch. All. Streich

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Vlahovic. All. Allegri

Dove vederla

Friburgo-Juventus sarà visibile in diretta streaming su DAZN e in TV su Sky Sport Uno e Sky Sport, oltre che in chiaro su TV8. Fischio d’inizio giovedì 16 marzo 2023 alle ore 18:45.