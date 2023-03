Inter, Inzaghi deluso dalla società

Inter, Inzaghi si aspettava un trattamento diverso

Dopo le parole post gara contro il Porto, si è compresa una cosa su tutte: Inzaghi è deluso dalla società. Si deluso perché non è stato mai sostenuto durante i momenti di difficolta, si è sempre parlato di pranzi con i dirigenti dell’Inter o di vertici e soprattutto non è successo quello che è successo al ‘cugino’ Pioli. Perché il tecnico rossonero ha affrontato le stesse difficoltà che ha passato Inzaghi, ma in un ambiente che si è comportato diversamente, e soprattutto non ha mai messo in giro voci di possibili sostituti.