Inter, l’esito degli esami di Bastoni | Il comunicato ufficiale

Il comunicato ufficiale sulle condizioni di Bastoni, non ci sono buone notizie

Inter, Bastoni verrà rivalutato la prossima settimana

“Alessandro Bastoni si è sottoposto questa mattina a esami clinico-strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”.

Questo il comunicato ufficiale dell’Inter sulle condizioni di Bastoni. Dunque esclusa la presenza nel big match di domenica sera contro la Juventus. Con 15/20 giorni come tempo di recupero, si rivedrà Bastoni in campo solamente alla ripresa del campionato, causa sosta per le nazionali, con la Fiorentina.