Juventus, notte movimentata a Friburgo | Diversi scoppi all’ingresso dell’hotel

Juventus, disordini anche in Germania

Non solo gli orribili disordini nel cuore di Napoli ieri da parte dei tifosi tedeschi del Francoforte, ma anche questa notte fuori l’hotel dove alloggia la Juventus a Friburgo. Come riportato da diversi media tedeschi, i tifosi del Friburgo intorno alle ore 4, hanno fatto esplodere diversi petardi davanti all’ingresso dell’hotel per cercare di disturbare il sonno dei bianconeri, impegnati questa sera nella sfida che vale il passaggio ai quarti di finale di Europa League. Forse si dovrebbero prendere provvedimenti per i tifosi tedeschi, che stanno perdendo il significato di tifo.