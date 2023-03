Juventus, l’ammissione del portiere della Juventus

Il portiere della Juventus, durante la conferenza stampa pre gara di Europa League, torna al rammarico per il mancato passaggio del girone di Champions League:

“È la soddisfazione di vedere le italiane in Europa, che ogni volta che giocano io spero che vincano. Viste le nostre performance, in Champions quest’anno noi non abbiamo meritato di passare il girone ed è giusto essere qui in Europa League. Daremo tutto per vincere questa competizione”.