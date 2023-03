La Fiorentina passa anche in Turchia: viola ai quarti di Conference

Il tabellino:

SIVASSPOR: Vural A. (Portiere), Paluli M. (dal 30′ st Yatabare M.), Appidangoye A., Goutas D., Ciftci U., Arslan H., Cofie I. (dal 21′ st James L.), Charisis C. (dal 15′ pt Ulvestad F.), Saiz S. (dal 30′ st Gokay E.), Caicedo J. (dal 21′ st N’Jie C.), Yesilyurt E.. A disposizione: Albayrak M., Erdal Z., Gokay E., James L., Kuckar B. (Portiere), Musa A., N’Jie C., Ulvestad F., Yatabare M., Yildirim M. (Portiere) Allenatore: Calimbay R..

FIORENTINA: Terracciano P. (Portiere), Dodo, Milenkovic N., Martinez Quarta L. (dal 21′ st Igor), Ranieri L., Mandragora R., Amrabat S. (dal 38′ st Bianco A.), Bonaventura G. (dal 39′ st Castrovilli G.), Ikone J., Cabral A. (dal 38′ st Kouame C.), Gonzalez N. (dal 39′ st Saponara R.). A disposizione: Barak A., Bianco A., Brekalo J., Castrovilli G., Cerofolini M. (Portiere), Duncan A., Igor, Jovic L., Kouame C., Saponara R., Sirigu S. (Portiere), Venuti L. Allenatore: Italiano V..

Reti: al 35′ pt Yesilyurt E. (Sivasspor) al 44′ pt Cabral A. (Fiorentina) , al 17′ st Milenkovic N. (Fiorentina) , al 33′ st Goutas D. (Fiorentina) autogol, al 44′ st Castrovilli G. (Fiorentina) .

Ammonizioni: al 18′ st Goutas D. (Sivasspor), al 32′ st Gokay E. (Sivasspor), al 45’+2 st Yesilyurt E. (Sivasspor) al 20′ st Martinez Quarta L. (Fiorentina), al 45’+2 st Milenkovic N. (Fiorentina).