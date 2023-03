La Lazio perde 2-1 anche in Olanda: l’AZ Alkmaar ai quarti di Conference League

La Lazio era chiamata a ribaltare il risultato dell’andata, ma nonostante abbia aperto le marcature, si è fatta nuovamente ribaltare il risultato anche in Olanda.

La Lazio va in vantaggio ma l’AZ Alkmaar pareggia

Parte l’ottavo di finale di ritorno tra AZ e Lazio. Primi minuti di gioco di stallo, che vengono sbloccati al 21′ grazie al gol del vantaggio della Lazio: Zaccagni imbecca Felipe Anderson che punisce il portiere all’angolino basso di sinistra. Neanche il tempo di godersi il vantaggio che al 28′ pareggia l’AZ Alkmaar con un siluro dalla lunga distanza di Karlsson. Provedel e la difesa della Lazio sono chiamati più volte a dover stringere i denti per non incassare il gol dello svataggio.

La ribalta l’AZ Alkmaar

Parte il secondo tempo e la prima occasione e al 52′ per Pellegrini che con un bolide terrificante dalla distanza costringe il portiere di casa a una parata fenomenale. Reagisce l’Az con Tijjani Reijnders che raccoglie palla in area e calcia con rapidità verso la porta, ma scheggia il palo sinistro. L’insistenza degli attacchi della squadra di casa portano al 62′ al gol del vantaggio: Vangelis Pavlidis imbeccato in area da Jesper Karlsson rimane freddo e buca il portiere all’angolino basso. Altro palo al 75′ per l’Az. Nient’altro da segnalare, se non il passaggio ai quarti dell’AZ Alkmaar.

Tabellino

AZ ALKMAAR (4-3-3): Ryan; Sugawara, Goes (38’st Beukema) , Hatzidiakos, Kerkez; Clasie, Mijnans, Reijnders; Odgaard ( 38’st van Brederode), Pavlidis, Karlsson (38’st Lahdo). A disposizione: Verhulst, Owusu-Oduro, Yusuf Barasi, Vanheusden, Buurmeester, de Jong, M. de Wit, Meerdink. Allenatore: Pascal Jansen

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli (13’st Casale), Pellegrini (24’st Lazzari; Milinkovic (13’st Luis Alberto), Vecino, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson (34’st Romero), Zaccagni (13’st Pedro). A disposizione: Maximiano, Magro, Patric, Floriani M., Cataldi, Marcos Antonio, Bertini. Allenatore: Maurizio Sarri

Reti: 21’pt Felipe Anderson (L), 28’pt Karlsson (A), 17’st Pavlidis (A)

Ammoniti: Kerkez (A), Vecino (L), Pellegrini (L)

Recupero: 1’pt, 3’st