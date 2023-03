Lazio, è il giorno della rimonta | L’ambiente è carico

Lazio, è il giorno di rimontare l’AZ Alkmaar

Oggi finalmente è il giorno di AZ Alkmaar–Lazio. Alle 21 in Olanda si sfideranno le due squadre per accedere ai quarti di finale di Conference League. Obbiettivo a cui la società Lazio tiene molto e sta caricando l’ambiente per cercare una bella rimonta. Questa mattina è iniziata anche la lotta social tra le due squadre con prima un post della Lazio ” Matchday” e poi gli olandesi hanno postato un’immagine sui propri account in cui si vedono alcuni componenti della squadra con dietro la coppa. Sarà una sfida tutta da vivere.