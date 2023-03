Le 5 squadre di calcio più vincenti al mondo

Quando si parla di calcio, tutti noi sappiamo che il blasone conta moltissimo. Sia per una questione di appeal a livello di sponsor, sia per attirare i migliori talenti presenti su piazza. Ecco perché oggi scopriremo insieme la classifica delle 5 squadre di calcio più vincenti al mondo.

Real Madrid (30 trofei)

Il Real Madrid vince a mani basse la classifica delle squadre più titolate al mondo, con un palmares davvero da record. Sono 30 in totale i trofei vinti, se si fa ovviamente eccezione dei campionati casalinghi. La storia del Real parla chiaro: 14 Champions League/Coppe dei Campioni, 4 Supercoppe UEFA, 2 Coppe UEFA, 3 Intercontinentali e molto altro ancora. Anche quest’anno i Merengues lotteranno per arricchire la bacheca: sebbene il Real non sia la favorita nelle quote delle scommesse calcio , la Champions rappresenta comunque il suo habitat naturale.

AC Milan (18 trofei)

Il Milan guadagna la seconda posizione in classifica con i suoi 18 trofei, in condivisione con altri due club: il Boca Juniors e l’Independiente. I rossoneri sono tornati al successo in ambito nazionale lo scorso anno, con lo scudetto numero 19, che è valso l’aggancio all’Inter. Quest’anno, dopo ben 11 anni, il Milan è tornato a qualificarsi per i quarti di Champions League, anche per merito di Mike Maignan, considerato da Bordon degno di classificarsi fra I migliori portieri in Italia , per via delle sue eccezionali capacità tecniche, oltre che fisiche. Per quel che riguarda i trofei, in bacheca spiccano soprattutto le 7 Champions League, l’ultima delle quali vinta contro il Liverpool nel 2007.

Barcellona (17 trofei)

Il Barcellona ha segnato la storia del calcio moderno, come dimostrano anche le numerose coppe vinte negli ultimi anni. Dall’alto dei suoi 17 trofei (di cui 5 Champions League), il Barça ha insegnato calcio, grazie agli anni d’oro di Messi, di Guardiola e del famoso Tiqui-Taca. Il Barcellona sta attraversando una crisi abbastanza evidente, con una doppia eliminazione europea nel 2023, ma tornerà presto fra le principali candidate.

Liverpool (14 trofei)

Anche il Liverpool entra di diritto nella classifica delle squadre più vincenti al mondo, conquistando la 4 posizione fra le corazzate europee. Sono state 6 le Coppe dei Campioni portate a casa dai Reds, una delle quali grazie ad una pazzesca rimonta contro il Milan, nell’oramai lontana finale del 2005. Inoltre, la squadra è riuscita ad arricchire la lista di trofei grazie alla vittoria della Champions nel 2019 in una finale tutta inglese, contro il Tottenham.

Bayern Monaco (14 trofei)

Si chiude con un’altra corazzata del calcio mondiale, con 6 Champions League vinte: il Bayern Monaco, anch’esso a quota 14 trofei internazionali in bacheca. Dopo il Manchester City, si tratta della principale favorita di quest’anno, e non potrebbe essere altrimenti. Il Bayern, infatti, è una squadra solida come la roccia e sempre attenta ad una programmazione nel lungo termine. In sintesi, non si lascia andare a spese folli, ma alla fine pesca sempre e comunque alcuni dei migliori talenti in circolazione.