Real Betis-Manchester United: probabili formazioni e dove vederla

16Manchester United ad un passo dai Quarti di finale di Europa League

Il Manchester United dopo la vittoria per 4-1 in casa nel match di andata, sfiderà il Betis sicuramente con un umore ed una sicurezza in più di avere un vantaggio di ben 3 gol. Per gli spagnoli sarà complicatissimo rimontare un risultato del genere, ma sognare non costa nulla. Il match si svolgerà giovedì 16 marzo alle ore 18 e 45 italiane.

Probabili formazioni

Real Betis (4-2-3-1): Bravo; Sabaly, Pezzella, Ruiz, Miranda; W. Carvalho, G. Rodriguez; Canales, A. Perez, Juanmi; Iglesias. All. Pellegrini

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Malacia; Casemiro, Fred; Antony, B. Fernandes, Sancho; Rashford. All. Ten Hag

Dove vederla

Il match Real Betis – Manchester United verrá trasmesso in diretta tv su Sky Sport 255 e Sky Sport 251 tramite Diretta Gol Europa e Conference League. Sarà possibile vedere il match anche in diretta streaming su DAZN e Now TV e Sky Go.