Real Sociedad-Roma: probabili formazioni e dove vederla

Roma, i giallorossi ad un passo dai quarti di Europa League

La Roma dovrà provare a farsi perdonare dai suoi tifosi in seguito all’inaspettata sconfitta contro il Sassuolo all’Olimpico. I giallorossi affronteranno la Real Sociedad nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si riparte dal 2-0 dell’andata firmato El Shaarawy e Kumbulla.

Le probabili formazioni

Real Sociedad (4-3-1-2): Remiro; Sola, Zubeldia, Le Normand, Rico; Illarramendi, Zubimendi, Merino; Silva; Oyarzabal, Kubo. All. Imanol Alguacil

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. José Mourinho

Dove vederla

Real Sociedad-Roma sarà trasmessa su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno), e 252 (Sky Sport). Sarà possibile inoltre vedere la partita in streaming tramite Sky Go, Now Tv e DAZN.