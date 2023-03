Sivasspor-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla

La Fiorentina di Vincenzo Italiana sembra aver trovato la quadra sia in campionato che in Europa. La squadra toscana, reduce dalla vittoria per 1-0 all’andata cercherà di superare i turchi del Sivasspor e ottenere la qualificazione ai Quarti di finale di Conference League. La gara si disputerà domani in Turchia alle ore 18 e 45 italiane.

Probabili formazioni

SIVASSPOR (4-3-3): Vural; Paluli, Appindangoyé, Goutas, Ciftci; H. Arslan, Cofie, Charisis; Saiz, Caicedo, Yesilyurt. All. Calimbay

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Ranieri; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Cabral, Gonzalez. All. Italiano

Dove vederla

La sfida tra Sivasspor e Fiorentina sarà visibile in diretta su Sky Sport Football e su Sky Sport. La partita sarà visibile anche via streaming su DAZN, Sky Go e NOW.