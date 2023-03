Sorteggio dei quarti di Champions League | Dove seguirlo in diretta

Champions League, il sorteggio in diretta

Il sorteggio dei quarti di Champions tiene tutti in ansia, c’è la possibilità di assistere ad un derby tutto italiano, con Inter e Milan che rischiano di trovarsi di fronte come accadde qualche anno fa. Tutto si deciderà con il sorteggio che avverrà domani a Nyon (Svizzera). Il sorteggio si svolgerà infatti venerdì 17 marzo a partire dalle ore 12 (evento trasmesso in chiaro su Canale 20 di Mediaset, su Sky Sport e in streaming su Now).

LE SQUADRE

Bayern Monaco (GER)

Benfica (POR)

Chelsea (ENG)

Inter (ITA)

Manchester City (ENG)

Milan (ITA)

Real Madrid (ESP)

Napoli (ITA)