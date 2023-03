Atalanta-Empoli, probabili formazioni e dove vederla in tv

La sfida, valida per la 27ª giornata di Serie A, si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo, il 17 marzo 2023, con calcio d’inizio previsto alle ore 20:45. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è in lotta per un posto in Champions League, anche se la competizione è forte e i nerazzurri si trovano attualmente sesti in classifica, a 6 punti di distanza dal Milan, quarto in classifica. Nelle ultime partite, però, la Dea ha rallentato il suo percorso in campionato, visto che ha registrato infatti una sola vittoria nelle ultime 5, tre sconfitte e un pareggio. Ad affrontare i bergamaschi ci sarà l’Empoli di Paolo Zanetti, 14esimo in classifica, che viene però da un momento difficilissimo. I toscani hanno infatti conquistato nelle ultime 6 partite solamente 2 punti. Le due squadre si sono affrontate 21 volte, e in 15 di queste almeno una delle due squadre non ha segnato, mentre in 6 il risultato è rimasto inchiodato sullo 0-0.

Le probabili formazioni di Atalanta-Empoli

Atalanta (3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, Zapata, Boga. All: Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Djimsiti, Hateboer, Koopmeiners, Vorlicky

Empoli (4-3-1-2): Perisan; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Marin, Fazzini; Baldanzi; Caputo, Satriano. All: Zanetti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bandinelli, Destro, Tonelli, Vicario

Dove vederla in tv

Atalanta-Empoli sarà trasmessa in diretta sia su Dazn che su Sky con collegamento a partire dalle 20:30. La telecronaca sarà svolta da Riccardo Mancini, coadiuvato nel compito da Alessandro Budel, come seconda voce.