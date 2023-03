Calciomercato Inter, clamoroso dalla Spagna: l’attaccante verso la Liga

Dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione che riguarda il calciomercato dell’Inter. Secondo quanto riferito dalla stampa spagnola, Romelu Lukaku potrebbe trasferirsi nella prima divisione spagnola nella sessione estiva del Calciomercato.

Inter, i nerazzurri ripartiranno senza Lukaku

Le strade dell’Inter e di Romelu Lukaku sembrano destinate a separarsi. Il prestito del belga terminerà a giugno, ma i meneghini non sembrano per niente intenzionati di voler rinnovare il contratto dell’attaccante. Lukaku a giugno tornerà al Chelsea, ma molto probabilmente la prossima stagione la disputerà lontano da Londra. Nelle ultime ore, infatti, si sta facendo strada la notizia secondo la quale l’attaccante ex Everton potrebbe trasferirsi a Madrid, sponda Real. I blancos sarebbero pronti a prelevare la punta, come alternativa al francese Karim Benzema.