Calciomercato Inter, il Benfica sulla strada per il nuovo terzino sinistro

Tra Inter e Benfica non ci sarà solo lo scontro in Champions League, ma occhi alla sessione estiva di calciomercato, perché l’interesse per Grimaldo da parte dell’Inter è forte.

Calciomercato Inter, Grimaldo nella lista degli acquisti

Beppe Marotta sta cercando di farsi largo lungo la strada che porta al terzino sinistro del Benfica. Grimaldo è in scadenza di contratto nel 2023 e a fine stagione si prospetta l’addio a parametro zero. Per questo si sono fatte sotto diverse squadre come Juventus, Borussia Dortmund, Atletico Madrid e appunto Inter. Molto dipenderà dall’addio o meno di Gosens che sembrava un certo partente, ma ultimamente sta trovando qualche continuità di prestazione in più.