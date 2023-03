La difesa dell’Inter potrebbe esser rivoluzionata, tanti i dubbi e qualche certezza. Solet il nome caldo, il centrale del Salisburgo piace a Marotta e soci e potrebbe rappresentare il rinforzo per il reparto difensivo.

Skriniar parte, si pensa ai rinnovi

Si valutano i giocatori in scadenza, con De Vrij e Acerbi in dubbio, la permanenza non è scontata, il reparto difensivo rischia di esser stravolto vista la contemporanea partenza di Skriniar, direzione PSG.