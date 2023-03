Calciomercato Juventus, Rabiot verso la conferma | Cherubini ci prova

Sono queste le parole di parole di Giovanni Guardalà, giornalista di Sky Sport e che ha parlato del futuro di Adrien Rabiot, centrocampista ex Psg e che è in scadenza di contratto con il club bianconero.

Calciomercato Juventus, vicina la permanenza di Rabiot

“Rispetto a prima, si respira più ottimismo per il rinnovo di Rabiot. Si registra una piccola apertura del francese: se la Juventus giocherà la Champions League, ci sono buone possibilità per il prolungamento che non dipende quindi da un aspetto economico”.