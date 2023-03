Calciomercato Lazio, il centrocampista verso il rinnovo: le ultime

Una stagione altalenante la sua, forse la prima da quando è in Italia con la maglia della Lazio. Grandissimo centrocampista che ha sempre fatto prestazioni positive. Parliamo di Milinkovic-Savic. Quest’anno sembra che il Mondiale si sia fatto sentire sulle gambe del calciatore biancoceleste che non sta rendendo al meglio, sbagliando di tanto in tanto anche qualche passaggio che mette in difficoltà i propri compagni. Inoltre, il serbo, pensa anche al proprio futuro viste le tante offerte ricevute.

Lazio, Milinkovic-Savic vuole la clausola

Pare siano cambiati i piani in casa Lazio. Milinkovic-Savic, nonostante le tante voci su lui, potrebbe scegliere clamorosamente di rinnovare, solo ad una condizione, ovvero quella di inserire nel rinnovo una clausola di 35mln di euro, in modo da poter andar via.