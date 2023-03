Calciomercato Roma, nuova idea per l’attacco: clamoroso scambio in vista

La nuova Roma deve essere formata ma per farlo avrà bisogna di studiare bene le mosse di mercato. Pinto avrà molto lavoro da fare tra cui sistemare la questione esuberi e racimolare quel gruzzoletto da investire nella sessione estiva. Parlando, invece, di manovre forti ci sarebbe una clamorosa novità sul fronte Abraham. L’attaccante inglese non sta rendendo al meglio e la richiesta della Roma di 75mln, sembra addirittura alta per la Premier, ma c’è un club che ci vuole provare.

Roma, il West Ham punta Abraham

Il West Ham punta forte su Abraham per la prossima stagione ma sa che, per strapparlo ai giallorossi, non sarà facile. La richiesta della Roma è alta ed il club inglese avrebbe proposto Scamacca come scambio alla pari, Pinto vorrebbe un indennizzo di almeno 20mln di euro, vedremo se il West Ham potrà riportare Abraham in patria.