Calciomercato Roma, Retegui nel mirino di Tiago Pinto

Retegui è nei piani di molte squadre europee. L’attaccante italo-argentino convocato dalla Nazionele di Mancini è rientrato negli obbiettivi anche di calciomercato della Roma.

Calciomercato Roma, Pinto prova il colpo Retegui

Anche la Roma è sulle tracce di Mateo Retegui. Come riportato da TMW, il calciatore italo-argentino a breve avrà del colloquio con l’Atletico Madrid, ma non è solo il club spagnolo interessato al capocannoniere del campionato argentino. Infatti è anche nel mirino di club italiani come Inter, Milan e soprattutto la Roma. Tiago Pinto potrebbe valutare il calciatore in caso di partenza di Abraham.