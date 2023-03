Il venerdì del betting, Premier League e Serie A | Bonus di benvenuto

I migliori bonus di benvenuto offerti dai bookmakers italiani, il mondo delle scommesse non si ferma mai | Le comparazioni quote del web

Nel betting del venerdì troviamo gli anticipi di Serie A e Premier League. Ecco come i bookmaker vedono alcune partite.

I migliori bonus di benvenuto, comparazione quote della giornata

Si parte dalla Serie A

Alle 20.45 in campo Atalanta ed Empoli. Bergamaschi che arrivano da un periodo di forma non proprio brillante: 0 reti nelle ultime 3 gare e 3 sconfitte nelle ultime 4 partite giocate. La zona Champions si allontana e bisogna riprendere la marcia. Ospiti invece che viaggiano in posizioni bene o male tranquille, a +9 sulla terzultima. I bookmakers vedono il segno 1 a 1.5 su Sportbet, segno X a 4.75 e segno 2 a 7.5.

Si vola in Premier League

Alle 21 inizia anche la 28a giornata di Premier League: il Nottingham ospita il Newcastle. Padroni di casa che sono imbrigliati nella zona caldissima della classifica, attualmente a soli 2 punti di vantaggio sulla zona retrocessione; ospiti invece che con due partite in meno sono a -4 dalla zona Champions League. I bookmakers vedono favorito il segno 2 a quota 1.7, segno X a 3.9 su Sportbet e segno 1 a 5.60.