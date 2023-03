Inter, Inzaghi: “Vogliamo regalare un altro sogno ai nostri tifosi”

L’Inter di Simone Inzaghi ha commentato il sorteggio che lo ha visto pescare nell’urna di Nyon il Benfica. Squadra ostica che ha già buttato fuori la Juventus nel girone di Champions League.

Inter, Inzaghi: “Siamo molto orgogliosi”

Ecco le parole di Simone Inzaghi sullo scontro contro il Benfica:

“L’Inter è tornata a giocare un quarto di finale di Champions League e di questo siamo molto orgogliosi perché un club come il nostro merita di giocare questo tipo di partite. Contro il Benfica saranno due gare bellissime con una grande atmosfera e una giusta tensione degna dell’importanza di questa competizione. Il Benfica è una una squadra forte e di grande tradizione, che ha vinto il proprio girone giocando molto bene. Noi, però, non siamo stati da meno e vogliamo farci trovare pronti per regalare un altro sogno ai nostri tifosi. Saranno due sfide emozionanti e complicate, tutti noi lavoreremo al meglio per non lasciare nulla al caso e provare a passare il turno”.