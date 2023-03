Juventus, l’Inter si avvicina | La situazione infortuni

Domenica sera la Juventus affronterà l’Inter nel derby d’Italia. Le due squadre ci arrivano dopo gli impegni delle coppe che sicuramente hanno tolto un po di energie e causato qualche acciacco.

Juventus, Milk difficile che venga convocato

Da inizio stagione la Juventus sta combattendo con la situazione infortuni. Se si è ben capito che per la partita di domenica contro l’Inter Pogba non sarà presente, ma lo potremo vedere ( o meglio si spera ) soltanto dopo la sosta delle nazionali, in casa Juventusc’è da combattere con altre tre situazioni difficili: quella di Milik, Chiesa e Di Maria. Se l’argentino Di Maria deve smaltire l’affaticamento agli adduttori e spera di essere presente a San Siro, Federico Chiesa, in gol ieri in Europa League, dovrebbe essere a disposizione, ma difficile vederlo dal 1′. Diversa la situazione del polacco che sta bene, come aggiorna Sky Sport, ma in casa Juve si professa cautela e quindi difficile la convocazione.