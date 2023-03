In casa Milan ci sono voci del possibile ritorno dal 1′ minuto di Zlatan Ibrahimovic. La causa di tutto è la squalifica di Olivier Giroud, che apre quindi a questo scenario di campo.

Milan, Ibrahimovic titolare dopo oltre un anno

Secondo indiscrezioni da Milanello, la possibilità di vedere Ibrahimovic titolare è concreta. Certamente non avrà i 90 minuti nelle gambe, ma ha tutta la voglia di aiutare la squadra in questo periodo dove i risultati arrivano ad intermittenza. Il ritorno in campo da titolare del 41enne abbondante avverrà dopo più di un anno. Infatti l’ultima partita da titolare è datata 23 gennaio 2022, gara casalinga contro la Juventus.