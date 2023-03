Milan-Napoli, Spalletti: “Milan favorito per il passaggio del turno”

Per Luciano Spalletti il favorito per passare il turno in Champions League è il Milan di Stefano Pioli

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per parlare del sorteggio di Champions League, che lo vede affrontare il Milan.

Milan, ecco le parole di Luciano Spalletti

Luciano Spalletti ha così commentato il sorteggio dei quarti di finale di Champions League:

“Avrei preferito non incontrare italiane e solo gli incompetenti parlano di buon sorteggio. Il Milan è la Champions League e solo Maldini ne ha vinte 5. Nei giorni scorsi ho letto che Psg e Manchester City fanno fatica ad arrivare in fondo perché mancano di esperienza in questa competizione e se questo è vero, il Milan è il favorito per la vittoria finale. I rossoneri hanno eliminato il Tottenham, quindi rimaniamo obiettivi. Chi dice che siamo dalla parte facile del tabellone? E non vale anche per Inter, Milan e Benfica? Bisognerebbe essere più equilibrati nelle valutazioni”.