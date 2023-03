Palermo-Modena, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Anticipo di Serie B tra Palermo e Modena

Corini deve fare a meno di Marconi, Brunori e Di Mariano l’uomo più in forma del momento, Tutino partirà titolare in attacco in coppia con Soleri. Lunga anche la lista degli indisponibili per Tesser, mancheranno infatti Poli, Battistella, Ferrarini, Ionita, Cittadini, Diaw, in campo scenderanno gli undici impiegati contro il Pisa.

Le probabili formazioni

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Graves; Valente, Saric, Gomes, Verre, Aurelio; Soleri, Tutino.

Indisponibili: Elia, Stulac, Bettella, Sala, Orihuela, Brunori, Marconi, Broh

Squalificati: Corini (allenatore)

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Armellino; Tremolada, Falcinelli; Strizzolo.

Indisponibili: Poli, Battistella, Ferrarini, Ionita, Cittadini, Diaw

PALERMO-MODENA DOVE VEDERLA IN TV

Palermo-Modena è trasmessa in diretta da Dazn, Sky ed Helbiz a partire dalle ore 20:30 del giorno 17-03-2023. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn, Sky od Helbiz. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Daz, Sky od Helbiz.