Sassuolo-Spezia, probabili formazioni e dove vederla in tv

La sfida, valida per la 27ª giornata di Serie A, si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il 17 marzo 2023, con calcio d’inizio previsto alle ore 18:30.

Sassuolo-Spezia, condizioni e statistiche delle squadre

Il Sassuolo di Alessio Dionisi, attualmente in 13ª posizione in classifica, sta disputando una stagione piena di alti e bassi, ma nelle ultime partite gli emiliani sembrano in ripresa. Negli scorsi 6 match, infatti, i neroverdi hanno ottenuto 4 vittorie, contro Roma, Cremonese, Lecce e Atalanta, un pareggio, contro l’Udinese e una sconfitta, registrata in casa contro il Napoli. Dall’altra sponda troviamo lo Spezia, di Leonardo Semplici, in carica dal 23 febbraio. Sotto la guida dell’ex allenatore del Cagliari, le Aquile hanno registrato 5 punti in tre partite, pareggiando contro Udinese e Verona, e vincendo contro l’Inter, al Picco. I liguri sono attualmente quart’ultimi, anche se a +5 punti dal Verona terz’ultimo. Le due squadre si sono sfidate solamente 5 volte nella loro storia, registrando però una media di 4.2 a partita, 21 le reti in totale.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Spezia

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All: Dionisi

Squalificati: Tressoldi

Indisponibili: nessuno

Spezia (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Caldara, Ampadu, Nikolaou; Bourabia, Ekdal; Gyasi, Agudelo, Shomurodov; Nzola. All: Semplici

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bastoni, Holm, Reca, Marchetti

Dove vederla in tv

Sassuolo-Spezia sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn, con collegamento a partire dalle ore 18:00. A narrare la trama della sfida sarà Gabriele Giustiniani, accompagnato da Valon Behrami, nel ruolo di commentatore tecnico.