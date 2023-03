Sorteggio Champions League in diretta | Le avversarie di Napoli, Milan e Inter

Seguiamo in diretta il sorteggio dei quarti di Champions League, scopriamo le avversaria delle tre italiane ancora in corsa, Napoli, Milan e Inter.

Le avversarie di Napoli, Milan e Inter. Il sorteggio di Nyon

In diretta dalle ore 11.50 sul canale 20, e in live streaming su sportpaper.it:

11.35 – Sorteggio aperto, senza più paletti – Nessuna testa di serie, sì a eventuali derby (Milan-Inter, Inter-Napoli, Milan-Napoli, Chelsea-Man City), sì a eventuali incroci tra squadre che si sono già affrontate nella fase a gironi (come ad esempio Milan-Chelsea).

12.00 – Ci siamo, è tutto pronto per iniziare il sorteggio dei quarti di finale di Champions League. Ricordiamo che verranno anche combinate le eventuali semifinali alla fine del sorteggio.

12.03 – Questione Milan e Inter – In base alla decisione delle autorità locali competenti e come confermato dalla stessa federazione nazionale, AC Milan e FC Internazionale Milano, che condividono lo stesso stadio per le partite casalinghe, non possono giocare nella stessa serata e nemmeno in casa nell’arco di 24 ore. Se i due club dovessero essere sorteggiati con la stessa sequenza, il Milan, in quanto campione nazionale, avrà la priorità, indipendentemente dall’avversario di una delle due squadre. Pertanto, la partita del Milan non sarà invertita.

12.03 – Le partite di andata si giocano martedì 11 e mercoledì 12 aprile, mentre il ritorno è in programma il 18 e 19 aprile. Le semifinali si disputano il 9/10 e 16/17 maggio, mentre la finale si gioca sabato 10 giugno.

12.06 – Hamit Altintop, ambasciatore della finale di Istanbul, fa il suo ingresso nella sala sorteggi.

12.11 – Presente alla cerimonia anche Kluivert come special guest

12.13 – Si comincia con i sorteggi:

Real Madrid-Chelsea

Inter -Benfica

Manchester City-Bayer Monaco

Milan–Napoli

12.19 – VINCENTE DELLA SFIDA REAL MADRID-CHELSEA CONTRO LA VINCENTE DELLA SFIDA MANCHESTER CITY-BAYERN

12.18 – VINCENTE DELLA SFIDA MILAN-NAPOLI CONTRO LA VINCENTE DELLA SFIDA INTER-BENFICA