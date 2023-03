Simeone carica i suoi per rimanere incollato al terzo posto in classifica

I madrileni vorranno vincere per consolidare la propria posizione tra i primi quattro posti in classifica, mentre i valenciani cercheranno di ottenere qualche punto per avvicinarsi alla zona salvezza.

Atletico Madrid-Valencia, le probabili formazioni

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak, Hermoso, Gimenez, Savic, Carrasco, Lemar, Koke, Llorente, Molina, Depay, Griezmann. Allenatore: Diego Pablo Simeone.

VALENCIA (4-3-3): Mamardashvili, Foulquier, Ozkacar, Diakhaby, Gayá, Musah, Guillamon, Almeida, Castillejo, Duro, Kluivert. Allenatore: Ruben Baraja.