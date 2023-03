Calciomercato Inter, sirena inglesi alle porte: sondaggio per il difensore

Nelle ultime ore il Chelsea ha preso informazioni dettagliate su André Onana per avere fin da subito le idee chiare in caso di sostituzione di Edouard Mendy. Il senegalese probabilmente lascerà Londra e la dirigenza dei Blues sta valutando l’interista.

Calciomercato Inter, altri club su Onana

Non solo il Chelsea, tante altre squadre di Premier hanno aperto un sondaggio per il portiere camerunese, che l’Inter però non vuole farsi scappare il giovane talento. Il futuro del giocatore è assai incerto e Marotta dovrà essere pronto a guardarsi subito intorno per trovare la miglior soluzione possibile.