Calciomercato Juventus, il centrocampista rovina i piani di Allegri: le ultime

Calciomercato Juventus, i bianconeri puntano al riscatto da parte del Leeds di McKennie

La Juventus confida nelle cessioni per aumentare un tesoretto da poter reinvestire per rinforzare la squadra: un profilo su cui i bianconeri sperano di incassare è quello di Weston McKennie, attualmente in forza al Leeds in Premier League.

Mercato Juventus, il Leeds non sembra intenzionato a riscattare McKennie

Come riportano dall’Inghilterra però, il Leeds è invischiato in zona retrocessione, e questo anticiperebbe uno smantellamento della rosa. Investire a fine stagione 35 milioni per il riscatto dell’americano, risulta quindi altamente improbabile, complicando perciò i piani futuri di calciomercato della Juventus.