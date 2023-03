Calciomercato Juventus, il Chelsea scarica Mckennie: l’obiettivo è l’ex Milan

Calciomercato Juventus, probabile il rientro di Zakaria dal Chelsea

Non arrivano buone notizie in chiave calciomercato per la Juventus: Denis Zakaria infatti, tornerà alla Juventus a fine stagione dopo il prestito al Chelsea. Praticamente impossibile che i bianconeri si vedano arrivare il bonifico da 30 milioni che sarebbe servito e non poco per le strategie di mercato.

Mercato Juventus, il Chelsea punta l’obiettivo dell’Inter Kessie

Come riportano dalla Spagna inoltre, il mancato riscatto di Zakaria crea non pochi problemi anche all’Inter: infatti i Blues starebbero studiando con grande interesse il profilo e la situazione di Franck Kessie. L’ivoriano sta trovando più spazio col Barcellona dopo una prima metà di stagione anonima, ma resta comunque un obiettivo dei nerazzurri per la prossima stagione.