Calciomercato Milan, l’esterno della Premier può arrivare a zero | Lo manda Mendes

Calciomercato Milan, Maldini e Massara pensano a Adama Traore

Non solo questioni di campo per il Milan: i rossoneri continuano a sondare il mercato per rinforzare la rosa di Stefano Pioli, e l’occasione potrebbe arrivare a parametro zero dalla Premier League. Stiamo parlando di Adama Traore, esterno spagnolo del Wolverhampton in scadenza di contratto a fine stagione.

Mercato Milan, Mendes potrebbe favorire l’operazione

A favorire l’operazione, secondo quanto riporta calciomercato.it, ci sarebbero i buoni rapporti con l’agente di Traore, Jorge Mendes. L’esterno, che può giocare su entrambe le fasce, sarebbe un ottimo rinforzo economicamente sostenibile e che permetterebbe di spendere su altri reparti.