Calciomercato Roma, si ascoltano offerte per Abraham | Dalla Premier lo cercano

La situazione di Tammy Abraham alla Roma è passata da giocatore insostituibile a giocatore importante. Certo perché il calciatore inglese quest’anno non sta rendendo come lo scorso anno, e per questo anche il classe 97′ si potrebbe guardare attorno.

Calciomercato Roma, Abraham parte per offerte sopra i 40 milioni

Le voci che vogliono il ritorno di Tammy Abraham in Premier League sono notevoli. Una su tutte è quella dell’interessamento dell’Aston Villa che sarebbe l’ottimo rinforzo in attacco per la prossima stagione. La Roma potrebbe sedersi a parlare per la cessione del calciatore, ma ad una sola condizione: serve un’offerta superiore ai 40 milioni di euro.