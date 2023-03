Il Chelsea, che era stato costruito per puntare con decisione al titolo, occupa attualmente la decima posizione in classifica. Occupa invece il quindicesimo posto l’Everton che è totalmente impelagato nella lotta per non retrocedere. I Toffees hanno messo in cascina solo 25 punti nelle loro prime ventisette uscite e possono vantare una sola lunghezza di vantaggio sul Bournemouth terzultimo

Chelsea-Everton, le probabili formazioni

CHELSEA (3-4-3): Kepa; Fofana, Koulibaly, Cucurella; James, Kovacic, Fernandez, Chilwell; Mudryk, Havertz, Joao Felix.

EVERTON (4-5-1): Pickford; Coleman, Tarkowski, Kean, Godfrey; Iwobi, Onana, Gueye, Doucoure, McNeil; Gray.