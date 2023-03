Dalla Francia: “Messi sogna il ritorno al Barcellona”

Lionel Messi vuole il Barcellona. Visti i continui problemi con Galtier e l’impossibilità di vincere la Champions League, l’argentino sarebbe pronto a tornare nel club di Laporta.

Calciomercato, Messi verso la Spagna

Arrivano conferme dalla Francia e precisamente da FootMercato su un possibile addio della Pulce al Psg per far rientro in Spagna visto che il calciatore è in scadenza di contratto e piace sia in Spagna che in MLS, campionato che accoglie sempre grandi campioni e che pronto a prendere un altro fuoriclasse così come è toccato a calciatore come Kakà e Ibrahimovic.